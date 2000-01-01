В Японии могут отменить традиционное приветствие императора
Управление делами императорского двора Японии планирует отказаться в этом году от проведения традиционного приветствия монарха в честь его дня рождения.Такое решение было вызвано распространением коронавируса нового типа.
Император Нарухито 23 февраля празднует 60-летие. Традиционно по такому случаю монарх и члены его семьи несколько раз выходят на специальный бронированный балкон во дворце в центре Токио для приветствия жителей страны. На такие мероприятия собираются несколько десятков тысяч человек, пишет News.AM.
Власти Японии полагают, что в рамках мер по предотвращению распространения заболевания от проведения подобных массовых мероприятий стоит воздержаться.