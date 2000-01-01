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Фейковый `карантин` : хаос в аэропорту Бен-Гурион 17.02 10:52   MIGnews.com

Фейковый "карантин" : хаос в аэропорту Бен-Гурион

Несмотря на обновленные инструкции министерства здравоохранения об обязательном 14-дневном карантине для лиц, прибывающих в Израиль из Таиланда, Гонконга, Сингапура и Макао, жизнь в аэропорту Бен-Гурион продолжается как обычно - и за исполнением указаний властей никто не следит.

Десятки туристов из Южной Кореи прибыли утром 17 февраля в Израиль на рейсе из Гонконга. Их немедленно повезли в экскурсию по Израилю - без всякого карантина.

Израильтяне, прибывшие рейсом из Таиланда, сели в набитый людьми поезд. Один из них, Хаим Тахор из Акко,  сказал корреспонденту ynet: “Сейчас я сажусь в поезд, на котором едет тысяча человек. Если я заражен - вирус распространится среди них. Это - катастрофа, что дают указания, но не следят за их исполнением”.

Тахор сообщил, что во время пребывания  в Таиланде он не видел никакой паники, но паника началась в Израиле: "Тут все в истерике, и я не понимаю, что мы должны делать. В самолете летели семьи с детьми - они должны идти в школу. Что с ними? Они должны были дать объяснения - как нам себя вести. Мы ничего не получили.  Мы прошли таможню — никто к нам даже и не приблизился. Я должен сидеть дома? Кто за меня сделает покупки? Что я буду есть? Я не могу выходить из дома? Я ничего не понимаю”.

Другие пассажиры самолета рассказали о том, что капитан воздушного судна сообщил перед посадкой о том, что правила о карантине распространяются только на тех, кто летит из Китая - но не из Таиланда. Люди не знают, что делать. Некоторые согласились на добровольный карантин, но не понимают, каким образом его осуществить и надеются получить указания от больничных касс.


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