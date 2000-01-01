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Рон Хульдаи и капитуляция перед террором 17.02 10:10   MIGnews.com

Рон Хульдаи и капитуляция перед террором

Решение мэра Тель-Авиа Рона Хульдаи о демонтаже постеров с побежденными лидерами ПА Махмудом Аббасом и ХАМАСа Исмаила Ханийе привело не только к волне общественного возмущения, но и к судебной тяжбе.

Хульдаи распорядился снять гигантские постеры, повешенные над шоссе Аялон под предлогом того, что они “подстрекают к насилию” и “причиняют ущерб чувствам общественности”.

Развесившее постеры движение “Проект Победа Израиля” подало ан Хульдаи в суд. Разбирательство дела намечено на сегодня, 17 февраля.

“Проект Победа Израиля” также разместил новый, “исправленный” вариант в фейсбук, на котором лица Ханийе и Абу Мазена закрыты табличками “убрано цензурой мэрии Тель-Авива”. Подпись на постере гласит: “Это постер, который Хульдаи не хочет, чтобы вы увидели - но вот вам правда - Исмаил Ханийе и Абу Мазен ответственны за убийства сотен израильтян и за ранения тысяч. Снятие постеров воспринимается как капитуляция перед террором”.

Далее на постере перечислен длинный перечень кровавых террористических атак палестинцев в Тель-Авиве , с указанием места и количества жертв - дельфинарий, рынок Кармель, клуб Стейдж, отель Савой и другие.

Председатель Форума ближнего Востока Грег Роман заявил: "До того, как начнется прогресс мирной программы, палестинцы должны отказаться от своих устремлений уничтожить Государство Израиль".

Постеры стали только “первым выстрелом” в экстенсивной пропагандистской кампании, которая пройдет накануне выборов в ближайшие недели.

Согласно заявлению “Проекта Победа Израиля”, постеры должны привлечь внимание общественности к тому факту. что мирный план должен пройти испытание реальностью и не преуспеет до тех пор, пока палестинцы не сдадутся и не откажутся от планов уничтожения Израиля . “Проект” заявил: “Пока  они продолжают отказываться они надеются нас разгромить. Мы обязаны заставить их сказать “да” миру, который, в конце концов приведет и к их процветанию, и мы должны использовать в этой борьбе любые легальные средства”.


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