17.02 21:15 MIGnews.com

"Израиль стал мировым лидером в области киберзащиты"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в пятницу принял участие в деловом обеде в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, на котором присутствовали глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, руководители Deutsche Telekom, Raytheon Company, Micros, AGCO, BMW и других крупных экономических компаний.Премьер-министр сказал присутствующим, что за 70 лет Израиль стал мировым лидером в области киберзащиты, финансовых технологий и "умного транспорта", что экономика Израиля процветает благодаря ответственной экономической политике.Премьер-министр пригласил компании посетить Израиль, проверить возможности инвестиций в израильские технологические компании и присоединиться к длинному списку многонациональных компаний, открывших центры исследований и разработок в Израиле.Премьер-министр Нетаниягу:"Будущее принадлежит новаторам. Новшества возникают на стыке потока информации, искусственного интеллекта и коммуникаций. Это создаёт новые отрасли, и мы очень быстро устремляемся в будущее. В Израиле есть более 300 международных научно-исследовательских центров, некоторые из которых представлены в этом зале. Если вас там нет, думаю, что это наш общий интерес в том, чтобы вы там были.Я как премьер-министр должен способствовать тому, чтобы вы пришли в эти центры и занимались бизнесом".