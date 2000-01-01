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Насралла: `Хизбалла` — единственный козырь Ливана | Фото:17.02 18:38   MIGnews.com

Насралла: "Хизбалла" — единственный козырь Ливана

В энергетическом споре между Ливаном и Израилем "Хизбалла" — единственный козырь Бейрута.

Об этом в субботу, 17 февраля в интервью Arab News заявил шиитской организации Хасан Насралла.

По данным издания, США готовы выступить посредником в споре Израиля и Ливана и демаркации морской границы между странами. Ливан не согласен с тем, как Израиль определил границы своей морской экономической зоны, в которой обнаружены значительные запасы природного газа и претендует на 800 квадратных километров.

"Единственная сила, которую вы имеете, о, ливанцы, — это сопротивление", - отметил Насралла.

"Если Израиль угрожает вам, вы можете угрожать ему. Если американцы придут и начнут вам указывать, представьте им свои требования, ссылаясь на угрозу "Хизбаллы" ", - подчеркнул он.
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