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`Война на севере Израиля почти неизбежна` | Фото:17.02 17:53   MIGnews.com

"Война на севере Израиля почти неизбежна"

События последнее субботы – это еще одна ступень в эскалации напряженности на севере страны.

Об этом в субботу, 17 февраля заявил депутат Кнессета, генерал-майор в отставке, Эяль Бен-Реувен (Сионистский лагерь).

Выступая на мероприятии "Шабатарбут" (Культурная суббота) в Беэр-Шеве, генерал отметил, "мы находимся в ситуации постоянного наращивания напряженности".

"Я приветствую взвешенное поведение генштаба и министерства обороны в этих событиях, — сказал Бен-Реувен. – Сейчас нет политической возможности остановить иранское присутствие в Сирии с тем, чтобы предотвратить будущее нападение на Израиль. Поэтому нужно исходить из того, что военные действия на севре страны неминуемы".

Напомним, 10 февраля иранский беспилотный самолет был сбит в районе Бейт-Шеана через полторы минуты после пересечения границы. В ЦАХАЛе полагают, что группа иранских военнослужащих в Центре управления, уничтоженном авиацией Израиля в Сирии, управляла беспилотником, вторгшимся в израильское воздушное пространство из Иордании, чтобы остаться незамеченным.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми назвал "смехотворными" сообщения Израиля о том, что сбитый на севере страны беспилотный самолет был послан Ираном.

В Сирии заявили, что с этого момента Израилю будет дан "жесткий ответ на его тероризм". В заявлении также говорится, что беспилотник, сбитый Израилем, использовался против террористов "Исламского государство".
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