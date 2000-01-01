17.02 17:13 MIGnews.com

США призвали все страны отказаться от связей с КНДР

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Страны мира должны оказывать максимальное давление на КНДР, чтобы не допустить сохранения у этого государства ядерного оружия.Об этом в субботу, 17 февраля заявил помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер.Во время своего выступления на 54-й Мюнхенской конференции по безопасности он сказал, что нужно всеми возможными средствами оказать давление на режим лидера КНДР Ким Чен Ына, "чтобы эта жестокая диктатура не смогла бы угрожать миру самым разрушительным оружием".По его мнению, в данном случае не стоит ограничиваться полным соблюдением действующих против Пхеньяна международных санкций."Странам следовало бы не только соблюдать санкции, но и снижать уровень дипломатических контактов, прекратить всю торговлю, прекратить контакты по военной и торговой линии и выдворить со своей территории приехавших на заработки северокорейских работников", - отметил советник американского лидера.Макмастер также назвал безответственными государства, которые не предпримут эти шаги.Кроме того, Макмастер в очередной раз подтвердил намерение администрации США добиваться пересмотра соглашения по иранскому атому, а также - противостоять дестабилизирующим действиям Тегерана на Ближнем Востоке.По словам советника главы Белого дома, среди проблем, требующих решения, фигурирует работа Ирана над созданием баллистических ракет, а также - поддержка проиранских вооруженных группировок в других странах.