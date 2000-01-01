17.02 16:14 MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль сохранит за собой Голанские высоты

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Израиль сохранит контроль над территорией Голанских высот при любом развитии событий в ближневосточном регионе.Об этом в субботу, 17 февраля заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.По словам главы правительства, Израиль не позволит Ирану укрепить свои позиции и строить военные базы в Сирии.Он подчеркнул, что его страна "будет работать над тем, чтобы иранцы не строили свои базы в Сирии".Премьер также выразил благодарность генсеку за организацию обсуждения в Совете безопасности ООН вопроса удерживания движением "ХАМАС" тел израильских военных и гражданских лиц и выступил за продолжение работы по этому вопросу.