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Нетаниягу: Израиль сохранит за собой Голанские высоты | Фото:17.02 16:14   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль сохранит за собой Голанские высоты

Израиль сохранит контроль над территорией Голанских высот при любом развитии событий в ближневосточном регионе.

Об этом в субботу, 17 февраля заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам главы правительства, Израиль не позволит Ирану укрепить свои позиции и строить военные базы в Сирии.

Он подчеркнул, что его страна "будет работать над тем, чтобы иранцы не строили свои базы в Сирии".

Премьер также выразил благодарность генсеку за организацию обсуждения в Совете безопасности ООН вопроса удерживания движением "ХАМАС" тел израильских военных и гражданских лиц и выступил за продолжение работы по этому вопросу.
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