Нетаниягу: Израиль сохранит за собой Голанские высоты
Израиль сохранит контроль над территорией Голанских высот при любом развитии событий в ближневосточном регионе.
Об этом в субботу, 17 февраля заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам главы правительства, Израиль не позволит Ирану укрепить свои позиции и строить военные базы в Сирии.
Он подчеркнул, что его страна "будет работать над тем, чтобы иранцы не строили свои базы в Сирии".
Премьер также выразил благодарность генсеку за организацию обсуждения в Совете безопасности ООН вопроса удерживания движением "ХАМАС" тел израильских военных и гражданских лиц и выступил за продолжение работы по этому вопросу.