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Премьер Польши: среди евреев были соучастники Холокоста | Фото: Ноам Чен, Министерство туризма Израиля17.02 14:22   MIGnews.com

"Среди евреев были соучастники Холокоста"

Среди причастных к Холокосту были люди как польского, так и еврейского происхождения, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время дискуссии с израильским журналистом Роненом Бергманом на Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля.

Обсуждая принятый Сеймом законопроект, запрещающий связывать поляков и геноцид еврейского народа во времена Второй мировой войны, Бергман поделился историей своей матери, которая пережила Холокост.

"Если бы я рассказал ее историю в Польше, меня посчитали бы преступником. Чего вы пытаетесь добиться? Вы лишь подливаете масла в огонь", - заявил он своему собеседнику под аплодисменты зала.

Моравецкий ответил на это, что новый закон не предполагает уголовную ответственность за утверждения о причастности отдельных поляков к Холокосту.

"Само собой разумеется, что это не будет наказуемо, как и не будут считаться преступниками те, кто скажет, что были соучастники (Холокоста - ред.) польского происхождения, так же как были соучастники еврейского, российского и украинского происхождения. Не только немцы", - ответил он, подчеркнув, что соучастников не следует путать с жертвами Холокоста.

По его данным, только за прошлый год польские посольства по всему миру были вынуждены 260 раз опровергать использование словосочетания "польские лагеря смерти".
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