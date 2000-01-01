17.02 13:59 MIGnews.com

Умер экс-министр здравоохранения Израиля Яаков Бен-Изри

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На 92-ом году жизни ушел из жизни бывший министр здравоохранения в правительстве Ольмерта и один из лидеров Партии пенсионеров ("Гиль") Яаков Бен-Изри. Экс-политик скончался в больнице "Меир" в Кфар-Сабе утром 17 февраля.Бен-Эзри родился в марокканском Фесе 1 января 1927 года, а в 49-ом вместе с супругой репатриировался в Израиль, поступил в ряды ЦАХАЛа. Военную службу окончил в звании "рав-самаль" (старшина).Около 20 лет посвятил работе в больничной кассе "Клалит", где дослужился до директора округа, и считался одним из ведущих израильских экспертов в вопросе здравоохранения.В 2006 году Бен-Изри попал в Кнессет по списку Партии пенсионеров и после подписания коалиционного соглашения между "Кадимой" и "Гиль" возглавил Минздрав.На перевыборах в 2009 году занял 4-ое место в списке "Гиль", однако партия не преодолела избирательный порог и не прошла в Кнессет.