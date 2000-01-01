17.02 10:44 MIGnews.com

Walla, Безек и Биби: на премьера откроют "дело 4000"

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В костер "дел" против премьер-министра Биньямина Нетаниягу подкинули еще одну охапку хвороста – Управление ценных бумаг Израиля завершило внутреннее расследование его отношений с основным акционером компании "Безек" Шаулем Эловичем и передало результаты правоохранительным органам.Со ссылкой на свои источники в полиции журналист 2-го канала Амнон Абрамович заявил в пятницу, что на этом фоне уже очень скоро может быть открыто новое уголовное расследование под названием "дело 4000" – по аналогии с тремя предыдущими "тысячными" делами против премьера.В общих чертах оно напоминает "дело 2000", в рамках которого полиция уже рекомендовала обвинить Нетаниягу в сговоре с издателем "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом, в рамках которого тот должен был ограничить критику премьера в подконтрольных ему изданиях в обмен на снижение циркуляции своего главного конкурента – газеты "Исраэль Хайом".Однако в центре внимания нового расследования окажутся связи Эловича с премьер-министром и его ближайшими соратниками. Полиция подозревает, что управляемому им телекоммуникационной компании "Безек" предоставлялась помощь со стороны государства взамен на размещение на популярном портале Walla статей, благоприятно освещающих семью премьера.Одним из ключевых свидетелей стал гендиректор Walla Илан Йешуа, по непосредственному распоряжению которого критические статьи о Биньямине Нетаниягу и его супруге подвергались цензуре. Сам же он неоднократно говорил своим подчиненным, что премьер разрушает Израиль.В скором времени ожидается, что следователи из "Лахав 433" начнут допрос свидетелей с целью выяснить, какие инструкции были даны в отношении освещения семейства премьера и кем они были даны.Кроме того, Управление ценных бумаг обнаружило достоверные доказательства того, что другой соратник премьера, бывший генеральный директор министерства связи Шломо Филбер передавал "Безеку" секретные документы своего ведомства, чтобы они могли их комментировать, защищая свои интересы.