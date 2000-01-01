17.02 09:39 MIGnews.com

Америка сказала палестинцам: ООН вам не поможет

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Посол Израиля в ООН Данни Данон прокомментировал новую эпоху в отношениях между Израилем и США.Данон дал интервью радио Галей ЦАХАЛ после окончания визита Биньямина Нетаниягу в Вашингтон.Данон сказал, что заявления президента Дональда Трампа и посла США в ООН Ники Хейли дают ясно понять палестинцам - выход из конфликта может быть найден только за столом прямых переговоров с Израилем.Данон заявил: “США сказали это очень ясно - вы должны сидеть и соглашаться. Палестинская автономия должна усвоить, что смысл у этого один - никакие резолюции ООН, никакие конференции во Франции вам не помогут. Это очень правильно, и это можно только приветствовать”.на вопрос о том, как Данон относится к всплеску антисемитизма в Америке после избрания Трампа, Данон ответил: “Мы осуждаем любые проявления антисемитизма, но Израиль не надо ввязывать в их внутренние споры”.