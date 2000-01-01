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В Европе появится общая европейская армия | Фото: Thinkstock17.02 09:51   MIGnews.com

В Евросоюзе появится общая европейская армия

Европарламент поддержал резолюцию о создании общей европейской армии. Также поддержано усиление централизации Европейского союза, передает ВВС.

Сообщается, что "За" документ, предложенный экс-премьером Бельгии и ответственным за переговоры о Brexit Ги Верхофстадтом, проголосовали 283 евродепутата при 269 голосах против и 83 воздержавшихся.

Также было поддержано усиление централизации Европейского союза и создание поста министра финансов Евросоюза.

Отметим, что одобрение Европарламента может означать начало реформы основополагающего договора Европейского союза.
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