Германия: Поселения могут стать началом войны

Строительство новых израильских поселений в Иудее и Самарии может положить конец многолетнему строительству в Израиле "двух государств" и лишь подлить масла в огонь ближневосточного конфликта. С таким заявлением выступил перед журналистами министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.
"Мы обеспокоены тем, что неограниченное строительство поселений сделает невозможным решение "двух государств" и приведет к увеличению риска конфликтов на Ближнем Востоке, не исключая и возможность войны", - сказал глава германского МИДа 16 февраля.
Он заверил, что правительство его страны будет и впредь выступать за создание двух государств в качестве единственного решения арабо-израильского конфликта, назвав это "единственным реальным вариантом сокращения числа конфликтов в регионе и предотвращения угрозы новой войны".
Помимо этого Зигмар Габриэль раскритиковал и недавно утвержденный Кнессетом закон о ретроактивной легализации израильских форпостов в Иудее и Самарии, выразив мнение, что это только усугубит нынешнюю ситуацию с палестинцами.