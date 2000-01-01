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Германия: Поселения могут стать началом войны | Фото: SPD in Niedersachsen/Flickr17.02 08:28   MIGnews.com

Германия: Поселения могут стать началом войны

Строительство новых израильских поселений в Иудее и Самарии может положить конец многолетнему строительству в Израиле "двух государств" и лишь подлить масла в огонь ближневосточного конфликта. С таким заявлением выступил перед журналистами министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Мы обеспокоены тем, что неограниченное строительство поселений сделает невозможным решение "двух государств" и приведет к увеличению риска конфликтов на Ближнем Востоке, не исключая и возможность войны", - сказал глава германского МИДа 16 февраля.

Он заверил, что правительство его страны будет и впредь выступать за создание двух государств в качестве единственного решения арабо-израильского конфликта, назвав это "единственным реальным вариантом сокращения числа конфликтов в регионе и предотвращения угрозы новой войны".

Это несколько контрастирует с заявлением, которое американский президент Дональд Трамп сделал на встрече с Биньямином Нетаниягу, что он "
target=_blank>сможет жить и с одним государством".

Помимо этого Зигмар Габриэль раскритиковал и недавно утвержденный Кнессетом закон о ретроактивной легализации израильских форпостов в Иудее и Самарии, выразив мнение, что это только усугубит нынешнюю ситуацию с палестинцами.
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