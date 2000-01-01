Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 17.02 11:53   MIGnews.com

Трамп попросил СМИ не мешать поладить с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что "волны публикаций" в американской прессе о России лишь осложняет возможность наладить отношения между двумя странами. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

При этом, президент США отметил, что ему как политику было бы легче взять жесткий курс по отношению к России, но он выбрал другой путь и верит, что это в интересах США.

"Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией", – отметил Трамп.

Он подчеркнул, что "поладить" с Россией и другими странами, с которыми у США напряженные отношения, было бы правильно.

"Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что: я хочу делать правильные вещи для американского народа. И если честно, я хочу делать правильные вещи для всего мира", - подчеркнул президент США.

Трамп отметил, что не знает, удастся ли достичь договоренностей с Россией. В то же время, по его словам, две ядерные державы – Россия и США – должны практически взаимодействовать.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:34
Разлив аммиака на севере. Перекрыто шоссе 75
12:01
Айелет Шакед обещает поселенцам Амоны новый дом
11:30
Формула ХАМАСа: тела солдат в обмен на всех джихадистов
10:59
В США прошел День без иммигрантов: сотни ресторанов закрыты
10:18
72-летний дедушка сменил пол и стал бабушкой
09:51
В Евросоюзе появится общая европейская армия
09:40
Израильтяне могут попрощаться с Cofix по 5 шекелей
09:39
Америка сказала палестинцам: ООН вам не поможет
08:56
Турецкий гамбит
08:50
Министр Кац угрожает превентивным ударом по Ливану
08:28
Германия: Поселения могут стать началом войны
08:04
Кубок Израиля у Маккаби
07:55
Польша экстрадировала в США израильтянина-наркокурьера
07:55
Трамп: молчать! Я меньше всего антисемит
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus