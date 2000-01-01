17.02 11:53 MIGnews.com

Трамп попросил СМИ не мешать поладить с Путиным

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Президент США Дональд Трамп считает, что "волны публикаций" в американской прессе о России лишь осложняет возможность наладить отношения между двумя странами. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.При этом, президент США отметил, что ему как политику было бы легче взять жесткий курс по отношению к России, но он выбрал другой путь и верит, что это в интересах США."Я люблю договариваться, я хорошо это делаю, мне все это нравится. Возможно, мне не удастся договориться с Путиным. Но я хочу вам сказать, что фальшивые сообщения СМИ, подготовленные вами, ужасные, фальшивые сообщения только осложняют работу над тем, чтобы договориться с Россией", – отметил Трамп.Он подчеркнул, что "поладить" с Россией и другими странами, с которыми у США напряженные отношения, было бы правильно."Чем я жестче по отношению к России, тем лучше. Но знаете что: я хочу делать правильные вещи для американского народа. И если честно, я хочу делать правильные вещи для всего мира", - подчеркнул президент США.Трамп отметил, что не знает, удастся ли достичь договоренностей с Россией. В то же время, по его словам, две ядерные державы – Россия и США – должны практически взаимодействовать.