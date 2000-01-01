17.02 07:55 MIGnews.com

Трамп: молчать! Я меньше всего антисемит

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Во время пресс-конференции президент Дональд Трамп несколько раз потребовал от еврейского репортера “сесть и успокоится”.Журналист Джейк Туркс из Ami Magazine спросил: “В последние две недели были угрозы взрывов в отношении еврейских центров по всей стране. Есть люди, совершающие антисемитские акты и или угрожающие…”Трамп прервал Туркса и взорвался: “Он сказал, что задаст простой, легкий вопрос. Это нечестно. ОК, садись, я понял , что ты хотел спросить. Я наименее антисемитская персона из всех, что ты видел за всю свою жизнь. Я наименее расистская персона”.Туркс еще несколько раз попытался задать вопрос, но каждый раз получал приказ “успокоиться”.Трамп, между тем, не мог сдержаться: “Видите? Он солгал о том, что хочет спросить очень прямой и легкий вопрос. Вы видите, каков мир медиа. Я ненавижу это обвинение. Я нахожу его отвратительным Вы знаете, что только вчера Биньямин Нетаниягу сказал: я знаком с Дональдом Трампом очень давно”.Туркс, со своей стороны, утверждает, что не пытался намекнуть на вину президента в антисемитских инцидентах, а лишь хотел услышать его мысли о происходящем. Туркс выразил надежду, что ему удастся доказать, что Трамп его неправильно понял, и произошло “недоразумение”.