17.02 07:21 MIGnews.com

"Безумная пресс-конференция Дональда Трампа"

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Президент США Дональд Трамп провел 77-минутную пресс-конференцию, которую либеральные журналисты именуют не иначе, как “безумной”. Другой термин для обозначения мероприятия - “альтернативная реальность Дональда Трампа”.Поводом для пресс-конференции было назначение на пост министра труда декана факультета юстиции Международного Университета Флориды Александра Акоста. Акоста должен заполнить очередную пустоту, возникшую в структуре администрации Трампа после того, как предыдущий назначенец, Эдрю Пуздер взял самоотвод из-за многочисленных обвинений. На представление Акоста ушло 56 секунд.Затем Трамп заявил: “Я здесь для того, чтобы сказать американскому народу о том невероятном прогрессе, которого удалось добиться за четыре недели, прошедшие с моей инаугурации… Я не думаю, что был еще такой президент, которому удалось добиться так много за столь короткий промежуток времени”.После этого Трамп атаковал прессу: “К несчастью, большая часть прессы в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе говорит не для людей, но для групп интересов, и тех, кто наживается на очень, очень поломанной системе. Пресса стала настолько бесчестной, что если мы не будем об этом говорить, мы сослужим колоссально плохую службу американскому народу. Колоссально плохую службу Мы должны честно говорить о том, что происходит. Уровень бесчестности прессы вышел из под контроля”.Далее Трамп заявил, что он “унаследовал бардак”, “и дома, и за границей”, и добавил, что некоторые его решения “могут оказаться непопулярными, но они необходимы из соображений безопасности и по другим причинам”.Трамп повторил некоторые из идей , высказанных им во время предвыборной кампании: “Мы превращаемся в нацию, зараженную наркотиками. Наркотики становятся дешевле леденцов. Мы не позволим, чтобы это продолжалось”. Трамп снова пообещал возвращение рабочих мест в США компаниями “большой лиги”. По его мнению, это затмит то, что он считает своими “первыми успехами” в этом отношении.Трамп отбивал вопрос за вопросом, связанные с Россией и отставкой советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Трамп заявил: Россия - фейковая история. Россия - фальшивые новости, выдуманные прессой. Флинн - чудесный человек”. Трамп заявил, что Флинн не должен был общаться с российским послом: “Он не должен был этого делать, потому что то, что он сделал, было неправильно. То что было неправильно - так это то, что журналистам, включая людей в этом зале, дали секретную информацию. Ее дали нелегально. Это - реальная проблема. И теперь вы можете говорить что в голову взбредет о России - и все это - сфабрикованные новости, с помощью которых вы пытаетесь возместить проигрыш демократов, и пресса на этом играет ”.Трамп подчеркнул: “Сливы были реальными, новости - фейковыми. Я ничего не сделал для России. Я ничего не сделал для России”.Трамп указал на то, что во время политики “перезагрузки” Хиллари Клинтон и Барак Обама много чего дали России - и ничего не получили взамен. Трамп сказал: “Путин сидит за своим столом и говорит себе: Я вижу, что творится в Соединенных Штатах, я за этим внимательно наблюдаю. Для президента Трампа станет невозможным прийти к соглашению с Россией, из-за всего этого давления, которое оказывается на него этой фейковой историей. ОК?”