17.02 21:55 MIGnews.com

Либерман и глава МИД Ирана выступят на встрече в Мюнхене

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф примут участие в дискуссионном форуме Мюнхенской конференции по безопасности. Групповое обсуждение на высоком уровне пройдет в воскресенье, 19 февраля.Об этом сообщили высокопоставленные должностные лица Израиля в пятницу, 17 февраля.Кроме представителей Израиля и Ирана в форуме на тему "Старые кризисы, новый Ближний восток" участие примут и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Однако отмечается, что никакого диалога между Израилем и Ираном не будет.