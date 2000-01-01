Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












17.02 20:58   MIGnews.com

КНДР не признает результаты вскрытия тела брата Ким Чен Ына

Посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что Пхеньян "категорически отвергает" результаты вскрытия тела Ким Чон Нама – брата главы КНДР Ким Чен Ына. Он также призвал Куала-Лумпур немедленно вернуть тело северокорейской стороне. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Малазийская сторона провела вскрытие тела убитого без нашего разрешения и в отсутствие наших наблюдателей. Мы категорически отвергнем результаты вскрытия, проведенного в одностороннем порядке", — отметил посол.

Отмечается, что в заявлении дипломата не прозвучало имя Ким Чон Нама, в адрес убитого брата главы КНДР употребляется слово "гражданин".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:55
Либерман и глава МИД Ирана выступят на встрече в Мюнхене
21:33
Памела Андерсон подарила Меланье Трамп эко-шубу из России
20:35
США: 2-летнего ребенка застрелили во время трансляции онлайн  
19:58
Директор ЦРУ: от Трампа ничего не скрывали
19:25
Либерман встретился с Джеймсом Мэттисом
19:18
Зятя короля Испании оправили в тюрьму за мошенничество
18:57
ВВС РФ нанесли удар по объектам ISIS в Ракке
18:45
Сотни беженцев протаранили забор, чтобы поспасть в Испанию
18:24
США: россиянка транслировала изнасилование подруги онлайн
17:32
Нетаниягу: Арабские страны также под угрозой Ирана
16:51
Сирия пожаловалась в ООН на Турцию
16:31
Нетаниягу назначил временного министра связи
15:55
Тони Блэр призвал британцев выступить против Brexit
15:13
Госсекретарю США не хватило места в отелях Бонна
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus