17.02 20:58 MIGnews.com

КНДР не признает результаты вскрытия тела брата Ким Чен Ына

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Посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что Пхеньян "категорически отвергает" результаты вскрытия тела Ким Чон Нама – брата главы КНДР Ким Чен Ына. Он также призвал Куала-Лумпур немедленно вернуть тело северокорейской стороне. Об этом сообщает агентство Reuters."Малазийская сторона провела вскрытие тела убитого без нашего разрешения и в отсутствие наших наблюдателей. Мы категорически отвергнем результаты вскрытия, проведенного в одностороннем порядке", — отметил посол.Отмечается, что в заявлении дипломата не прозвучало имя Ким Чон Нама, в адрес убитого брата главы КНДР употребляется слово "гражданин".