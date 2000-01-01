17.02 19:58 MIGnews.com

Директор ЦРУ: от Трампа ничего не скрывали

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Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что его ведомство снабжает президента США Дональда Трампа самой полной разведывательной информацией и не скрывает от него никаких данных. Ранее пресса писала, что разведслужбы утаивают от президента часть секретных сведений."ЦРУ не скрывало, не скрывает и не будет никогда скрывать информацию от президента. Нам не известно ни об одном случае, когда это могло произойти", - отметил директор ЦРУ.Накануне издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на свои источники, что разведслужбы утаивают от Трампа часть секретных сведений, опасаясь их утечки. В частности от главы государства скрывали методы работы, которыми спецслужбы пользуются для сбора информации в других странах.Такая ситуация отражает недоверие, возникшее между разведсообществом и президентом из-за контактов его команды с российскими властями и из-за его неприязненного отношения к спецслужбам, как отмечает издание.Однако, по словам Помпео, распространенная в СМИ информация совершенно неверна и вредит репутации тысяч профессионалов в разведке, так как представляет собой "сплетни без упоминания хоть одного примера в качестве доказательства".Конфликт между Трампом и разведслужбами США разгорелся после того, как ЦРУ заявило о наличии доказательств причастности российских хакеров к избранию нового президента, пишет Би Би Си.