Армагеддон мистера Трампа. Пресса за гранью нервного срыва
Способность президента Дональда Трампа шокировать и возмущать прессу, и способность либеральной прессы чувствовать себя шокированной и возмущенной кажутся неисчерпаемыми.
Пресс-конференция президента 16 февраля - его первый “сольный концерт” в этом качестве превратились в настоящий фурор для мэйнстрима. Газеты пестрят заголовками “альтернативная реальность пресс-конференции Дональда Трампа”, “марафон пустословия”, “безумный президент”, “фрик-шоу Трампа”.
Пресса в бешенстве от того, что впервые столкнулась с человеком, который платит ей той же монетой. Она не может осознать, что правила игры изменились, и она более не устанавливает моральный стандарт . И это происходит не потому, что Трамп - образец добродетели, проницательности или даже просто остроумия. Это происходит потому, что мэйнстримной прессе перестали верить - и он говорит ей это в лицо, говорит ей то, что раньше не решался сказать ни один политик.
Трамп атаковал CNN: “Я смотрю CNN, там так много злобы и ненависти, просто ненависти. Я включаю телевизор, я открывают газеты, и я вижу в них истории о хаосе. Хаос. Но на самом деле происходит прямо противоположное. Эта администрация работает как хорошо отлаженная машина - несмотря на то, что члены моего кабинета до сих пор не одобрены”.
Корреспондент CNN Джим Акоста попытался спросить Трампа об его атаках против телеканал. Трамп в ответ бросил: “CNN больше не фейковые новости. Я изменяю это определение на очень фейковые новости”.
CNN, как и другие, пытается противопоставить этому обвинению рейтинги и обзоры, согласно которым популярность канала , несмотря на непрекращающиеся нападки Трампа выросла.
Шеф канала, Джефф Зукер, объявил: "Я опасался, что после того, как нас на протяжении года называют фейковыми новостями, это может как-то повлиять на брэнд. Мы потратили месяц на то, чтобы исследовать это, и я счастлив сообщить, что нет никакого снижения популярности брэнда CNN - канал также силен, как был всегда, и мы не ощущаем никакого воздействия от этих атак”.
Исследование, на которое ссылается Зукер, проведено на основании опроса 2 тысяч человек.
По словам Зукера, рейтинги “стремительно растут”, и за первые семь недель текущего года подскочили на 51%. CNN пользуется "наибольшим доверием аудитории" (52%). Зукеру, однако, не пришло в голову что рейтинги растут за счет скандалов, обильно поставляемых ему Трампом и его администрацией - и что канал, в реальности обеспечивает его бесплатной рекламой. Относительно того, насколько можно доверять опросам общественного мнения, публикуемых CNN, каждый может составить свое мнение, вспомнив, кому все единогласно предсказывали победу до 8 ноября 2016 года.
За атаками Трампа против мэйнстрима стоит нечто большее, чем непомерное эго президента (которое, без всякого сомнения существует). Феномен Трампа - не просто выражение гнева американского среднего класса - и не только среднего класса в отношении элит - и демократов, и республиканцев, потерявших совесть и забывших о тормозах. Трамп, несмотря на недостатки и пороки, очевидные для всех исполняет свои предвыборные обещания, чем безмерно бесит господствующий класс - плюя на “статус-кво”, “консенсус” и просто хорошие манеры.
Трамп говорит то что думает, и то, что думает не только он, но и те десятки миллионов избирателей которые проголосовали за него - и против Хиллари Клинтон, являющейся олицетворением идеалов прессы, которая когда-то называла себя “свободной”, против мэйнстрима, предавшего свою страну. Трампизм, который, в широком смысле слова, можно определить как защищенные границы, экономический национализм и внешняя политика под лозунгом Америка- прежде всего.
Влиятельный консервативный мыслитель Майкл Энтон еще до победы Трампа писал: “ Ответ прогрессистов на каждое новое надругательство всегда один и тот же - подобно Ангеле Меркель после каждого нового изнасилования, взрыва, пальбы или атаки с мачете. Больше, больше, больше! Это безумие. Это - знак партии, общества, страны, народа, цивилизации которые хотят умереть. Трамп, единственный кандидат на высший пост на этих, и на по меньшей мере семи последних выборных циклах, встал и сказал: Я хочу жить. Я хочу, чтобы моя партия жила. Я хочу, чтобы моя страна жила. Я хочу положить конец безумию”. ” Энтон - пессимист, и считает, что президентство Трампа - последний и отчаянный шанс Америки и цивилизации на спасение. Подробнее с манифестом Энтона можно ознакомиться в материале "Flight 93 или Последнее испытание американской наци".