17.02 19:25 MIGnews.com

Либерман встретился с Джеймсом Мэттисом

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман встретился со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом в Мюнхене в пятницу, 17 февраля. Встреча двух министров состоялась в свете проходящей международной конференции по безопасности.Это первая встреча Либермана с Мэттисом с момента вступления американского коллеги в должность. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, а в первую очередь на повестке дня стоял Иран.В заявлении офиса Либермана говорится, что министр считает, что три основных проблемы, которые стоят перед двумя странами" - это "Иран, Иран и еще раз Иран. В свою очередь Либерман подчеркнул необходимость "создания эффективной коалиции, которая будет противостоять террору, который Тегеран распространяет по всему миру; а также чтобы препятствовать разработке ракет и попыткам создать ядерное оружие".Израильский министр также добавил, что КНДР и Иран являются двумя элементами "оси зла", в которую входят также "Хизбалла" и режим Асада в Сирии, а Иран выступает в роли объединяющей нити "оси зла".Обе стороны сошлись на том, что Израиль и США должны решительно действовать против Ирана.