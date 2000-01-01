17.02 17:32 MIGnews.com

Нетаниягу: Арабские страны также под угрозой Ирана

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что он выступает от имени всего региона, который находится под угрозой "злобного Ирана". Он подчеркнул, что в свою очередь, многие арабские страны видят в Израиле не врага, а союзника.В интервью телеканалу Fox News, глава правительства отметил, что он открыто выступал против ядерной сделки с Ираном, в отличие от арабских стран, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ, которые "тихо говорили то же самое"."Арабские страны не будут заявлять об этом прямо. Они своего рода лишь "шепчут об этом в темноте". И я обязан был говорить об этом от лица всех в регионе", - заявил Нетаниягу журналисту Шону Хэннити.Нетаниягу продолжил: "Иран стал более агрессивным, более неумолимым, который стал вкладывать больше средств в террористическую деятельность. Иран вкладывает большое количество денег в терроризм. И люди говорят: "Подождите минуту, это ревущий тигр и если его не остановить, то он поглотит нас всех".Нетаниягу также поблагодарил бывшего президента Барака Обаму за поддержку Израиля. Однако он подчеркнул, что рад что нынешняя администрация, которая вместе с Израилем и арабскими странами осознает опасность ядерной сделки с Ираном."Это опасно для Штатов, опасно для Израиля и для арабов. Сейчас все это понимают. И есть американский лидер, который также осознает это. Мы говорим о том, что делать с этой общей угрозой".Также премьер-министр поднял вопрос об изменении в отношениях между Израилем и его арабскими соседями. По словам Биби это обусловлено общей обеспокоенностью о росте радикального ислама в регионе."Я думаю, что есть изменения в отношениях с арабскими соседями, которые происходят из-за роста радикального ислама. Радикальный ислам имеет два источника. Одним из них являются радикальные сунниты во главе с ISIS, и другой – радикальные шииты во главе с Ираном. Арабские страны находятся под угрозой" – резюмировал премьер-министр Израиля.