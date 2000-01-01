17.02 15:55 MIGnews.com

Тони Блэр призвал британцев выступить против Brexit

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Экс премьер-министр Британии Тони Блэр призвал британцев выступить против Brexit. В своей речи он попытался переубедить жителей туманного Альбиона, проголосовавших на референдуме за выход Британии из состава ЕС."Сейчас не время для отступления, равнодушия или отчаяния, сейчас время встать на защиту того, во что мы верим: спокойно, подкрепляя свои аргументы силой самих аргументов. Мы действуем бесстрашно и уверенно в истинных интересах Британии", - заявил Блэр.Экс-премьер считает, что британцы проголосовали за выход из ЕС, не знаю при этом его истинных условий. По его словам, политика нынешнего правительства заключается в лозунге "Brexit любой ценой"."Наша задача - беспристрастно показать эту цену. Показать, что это решение основано на плохой осведомленности, которая сменится хорошей осведомленностью. Подсчитать в простой для понимания форме, как процедура (выхода из ЕС – ред.) принесет реальный вред Британии и ее гражданам, и найти поддержку для поиска выхода из нынешнего стояния на краю скалы", - резюмировал Тони Блэр.Блэр также добавил, что, хотя он и принимает итоги Brexit, однако необходимо еще раз изучить принятое решение, "когда у нас появится четкое понимание, куда мы движемся", пишет BBC.