Кремль никогда не смотрел на Трампа сквозь розовые очки
У России нет причин для разочарований в администрации Дональда Трампа, так как никто не смотрел на нее сквозь розовые очки, пишет polit.info.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в течение последнего периода Кремль не носил розовые очки и не питал лишних иллюзий на счет новой администрации Соединенных Штатов Америки.
Как сказал Песков, новая администрация президента Америки Дональда Трампа приступила к работе только месяц назад, поэтому нельзя делать преждевременных выводов.