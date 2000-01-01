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kremlin.ru 18.02 05:32   MIGnews.com

Кремль никогда не смотрел на Трампа сквозь розовые очки

У России нет причин для разочарований в администрации Дональда Трампа, так как никто не смотрел на нее сквозь розовые очки, пишет polit.info.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в течение последнего периода Кремль не носил розовые очки и не питал лишних иллюзий на счет новой администрации Соединенных Штатов Америки.
Как сказал Песков, новая администрация президента Америки Дональда Трампа приступила к работе только месяц назад, поэтому нельзя делать преждевременных выводов.
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