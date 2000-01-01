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Экс-глава Кнессета встретился с Абу Мазеном 17.02 14:45   MIGnews.com

Бывший председатель Кнессета встретился с Абу Мазеном

Экс-депутат Кнессета от "Аводы" Авраам Бург, который в прошлом занимал должности председателя Еврейского агентства и спикера израильского парламента, встретился с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

На встрече, которая состоялась 16 февраля в Рамалле, Бург обсудил с Абу Мазеном плачевное положение палестинских арабов. Последний выразил уверенность, что 2017 года станет "концом оккупации", а также что большинство израильтян хотят "положить конец поселениям и оккупации".

Напомним, что, покинув Кнессет в 2004 году, Бург стал принимать все более и более левую идеологию, вступив в партию "Мерец", а в 2015 году присоединившись к преимущественно арабской партии "Хадаш". При этом его отец, видный израильский политик раввин Йосеф Бург, является одним из создателей религиозной партии "Мафдал".
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