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flickr 18.02 07:13   MIGnews.com

Ле Пен сравнили с Гитлером

Во время выступления в Институте мира США верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн раскритиковал кандидата в президенты Франции, лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, передает ТАСС.

Аль-Хусейн сказал, что она стремится сохранить культурную идентичность Франции, но при этом ее взгляды весьма радикальны и находятся в шаге от того, чтобы породниться с идеями "идеями крайне спорных деятелей XX века". Он отметил, что радикальные взгляды "демагогов и популистов" противоречат нормам, которые отстаивает международная организация.

Представитель ООН сказал, что Ле Пен ранее уже отвечала на его критику, и сказала, что в ее деятельности не никакой неприязни к чему либо, а только "желание защищать и укреплять культуру своей страны". Аль-Хусейн задается вопросом, от кого или чего собирается защищать Францию Ле Пен.

"Похоже, что своей целью она видит, во всяком случае, исходя из письма, не террористов, от которых нас всех нужно защитить, но международные и региональные нормы и организации, которые представляю я и мои коллеги", – сказал верховный комиссар.

Он считает, что Ле Пен "проявляет очевидную нетерпимость к различным нравам, верованиям и мировоззрениям", и, возможно, говоря о защите страны, она имеет в виду мигрантов. Он полагает, что идеи Ле Пен являются угрозой для достижений человечества в вопросах прав и свобод человека и, по его мнению, могут брать свои корни там же, откуда черпал вдохновение Адольф Гитлер. Аль-Хусейн подчеркнул, что не считает Ле Пен нацистом, и отметил, что политики – националисты могут пропагандировать "опасные идеи" только для того, чтобы получить поддержку избирателей в трудное время.
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