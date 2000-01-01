Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Адмирал отказался стать советником Трампа по нацбезопасности | Фото: U.S. Department of Defense Current Photos/Flickr17.02 13:30   MIGnews.com

Адмирал отказался стать советником Трампа по нацбезопасности

Отставной вице-адмирал Роберт Гарвард отклонил предложение президента Дональда Трампа стать его советником по национальной безопасности.

Ссылаясь на свои источники, издание The Financial Times называет Гарварда выдающимся кандидатом на предложенную должность, однако приводит и несколько противоречий, терзающих вице-адмирала – чувство долга и страх не справиться с новыми обязанностями.

В качестве причины отказа Гарвард назвал споры с администрацией Трампа на счет кадрового обеспечения совета безопасности – якобы он хотел провести свою команду, а не работать с навязанными президентом.

По словам источников, президент США не оставляет попыток уговорить Гарварда, однако тот пока настаивает на своем.

В самом Белом доме от комментариев на данную тему воздерживаются.

Среди оставшихся кандидатов на кресло советника Дональда Трампа по национальной безопасности СМИ называют экс-директора ЦРУ Дэвида Петрэуса, помощника президента по вопросам внутренней безопасности Тома Боссерта и генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлогга.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:07
Казахстан: солдат накрыло лавиной во время учений
14:00
Израильский гангстер подкладывал бомбы знаменитостям
13:58
Глава Samsung арестован
12:59
Открыто неожиданное лекарство от шизофрении
12:34
Разлив аммиака на севере. Перекрыто шоссе 75
12:01
Айелет Шакед обещает поселенцам Амоны новый дом
11:53
Трамп попросил СМИ не мешать поладить с Путиным
11:30
Формула ХАМАСа: тела солдат в обмен на всех джихадистов
10:59
В США прошел День без иммигрантов: сотни ресторанов закрыты
10:18
72-летний дедушка сменил пол и стал бабушкой
09:51
В Евросоюзе появится общая европейская армия
09:40
Израильтяне могут попрощаться с Cofix по 5 шекелей
09:39
Америка сказала палестинцам: ООН вам не поможет
08:56
Турецкий гамбит
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus