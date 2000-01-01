17.02 13:30 MIGnews.com

Адмирал отказался стать советником Трампа по нацбезопасности

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Отставной вице-адмирал Роберт Гарвард отклонил предложение президента Дональда Трампа стать его советником по национальной безопасности.Ссылаясь на свои источники, издание The Financial Times называет Гарварда выдающимся кандидатом на предложенную должность, однако приводит и несколько противоречий, терзающих вице-адмирала – чувство долга и страх не справиться с новыми обязанностями.В качестве причины отказа Гарвард назвал споры с администрацией Трампа на счет кадрового обеспечения совета безопасности – якобы он хотел провести свою команду, а не работать с навязанными президентом.По словам источников, президент США не оставляет попыток уговорить Гарварда, однако тот пока настаивает на своем.В самом Белом доме от комментариев на данную тему воздерживаются.Среди оставшихся кандидатов на кресло советника Дональда Трампа по национальной безопасности СМИ называют экс-директора ЦРУ Дэвида Петрэуса, помощника президента по вопросам внутренней безопасности Тома Боссерта и генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлогга.