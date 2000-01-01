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flickr 17.02 15:13   MIGnews.com

Госсекретарю США не хватило места в отелях Бонна

Госсекретарю США Рексу Тиллерсону не хватило места в отелях Бонна, где проходило совещание министров иностранных дел "Большой двадцатки", и он был вынужден остановиться в санатории в 30 минутах езды от города.

Как пишет Bloomberg, когда Тиллерсон подтвердил свое участие в мероприятии, все места в городских отелях были уже зарезервированы. Таким образом, всем участникам совещания, которые хотели провести переговоры с госсекретарем США, пришлось тратить время на дорогу.

При этом Тиллерсон всячески избегал общения с журналистами. Так, перед встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он распорядился вывести всех представителей СМИ из зала, где проходила встреча. Это вызвало недоумение главы российского МИД.

После встречи госсекретарь был немногословен с представителями прессы. Он только отметил, что общение было продуктивным и были затронуты вопросы, представляющие взаимный интерес.
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