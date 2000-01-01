17.02 10:59 MIGnews.com

В США прошел День без иммигрантов: сотни ресторанов закрыты

Поделиться

Комментарии

В нескольких крупнейших городах Соединенных Штатах прошла акция протеста против антииммигрантских решений президента Дональда Трампа.Организаторы "Дня без иммигрантов" призвали всех, кто живет в США и не являющихся гражданами, показать, насколько они важны для экономики и других сфер жизни американского общества – оставаться дома, не выходить на работу, избегать магазинов, кафе и даже не пускать детей в школы.В результате этого более 100 ресторанов и других заведений в Вашингтоне, Филадельфии, Чикаго, Бостоне, Хьюстоне и Нью-Йорке оказались закрыты. Пришлось остаться без свежего мяса, хлеба, фруктов и овощей пришедшим за продуктами на итальянский рынок жителям Филадельфии. Докатилась акция и до министерства обороны США, так как оказались закрыты некоторые кафе в Пентагоне – в частности, Starbucks, Taco Bell и Burger King.Администрация колледжа Уэллсли, что в штате Массучусетсе, обещала убрать из местного музея все работы, созданные иммигрантами, а в в Чикаго к акции присоединились 5 из 12 продуктовых магазинов Pete's Fresh Market, которыми владеет приехавшая из Греции Ванесса Дремонасю. Владелица магазинов разрешила сотрудникам не выходить на работу. Закрыта также и часть ресторанов сети El Milagro, расположенных в этом городе.Совместно с этим сочувствующие иммигрантам американцы вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с политикой Трампа.