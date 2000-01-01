17.01 12:45 MIGnews.com

СМИ: Путин может помиловать Нааму Иссахар

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Президент Российской Федерации Владимир Путин рассматривает возможность помилования израильтянки Наамы Иссахар, отбывающую в России 7,5 летнее тюремное заключение по сфабрикованному обвинению в контрабанде наркотиков.Российский лидер может принять соответствующее решение перед своим визитом в Израиль, запланированным на следующую неделю, сообщает российская газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники в правительстве РФ.Соответствующая информация появилось буквально спустя пару часов после телефонных переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с Путиным, по итогам которого израильский лидер выразил оптимизм по поводу освобождения Иссахар. Кроме того, информацию о прогрессе в освобождении израильтянки на условиях анонимности подтвердили и некоторые официальные лица в Иерусалиме.Если верить публикации "Коммерсанта", Путин рассматривает возможность освободить девушку в качестве "гуманитарного жеста. Кроме того, источники издания выразили сожаление из-за решения израильских властей экстрадировать в Соединенные Штаты Америки российского хакера Алексея Буркова, которого в Кремле очень рассчитывали выменять на Иссахар.