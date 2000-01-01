17.01 22:10 MIGnews.com

Рябков: внешняя политика РФ не изменится

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Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что внешняя политика страны не изменится после смены правительства, пишет пресс-служба.По его словам, ни у кого не должно быть сомнений в преемственности той линии, которая проводится Москвой в данный момент. "В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул Рябков.Он добавил, что внешняя политика России работает на дальнейшее укрепление позиции страны в мире. Она служит, в частности "интересам обеспечения нашего поступательного развития", а также обеспечения интересов и благополучия граждан.Рябков добавил, что внешнеполитическая линия РФ пользуется большим авторитетом в международном сообществе.