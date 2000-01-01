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Рябков: внешняя политика РФ не изменится 17.01 22:10   MIGnews.com

Рябков: внешняя политика РФ не изменится

Замглавы МИД России Сергей Рябков рассказал, что внешняя политика страны не изменится после смены правительства, пишет пресс-служба.

По его словам, ни у кого не должно быть сомнений в преемственности той линии, которая проводится Москвой в данный момент. "В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул Рябков.

Он добавил, что внешняя политика России работает на дальнейшее укрепление позиции страны в мире. Она служит, в частности "интересам обеспечения нашего поступательного развития", а также обеспечения интересов и благополучия граждан.

Рябков добавил, что внешнеполитическая линия РФ пользуется большим авторитетом в международном сообществе.


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