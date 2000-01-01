17.01 12:03 MIGnews.com

Хаменеи: Ирану хватит мощи на оплеуху Штатам

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за восемь лет выступил в Тегеране с пятничной проповедью.Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.На его выступление пришли посмотреть тысячи человек, которые периодически прерывали его речь возгласами "Аллах велик" и "Смерть Америке".Причиной такого решения стало социальное напряжение в Иране, вызванное ликвидацией главаря бригады "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани в результате авиаудара Соединенных Штатов Америки.Кроме того, по стране прокатилась волна народного гнева из-за случайного уничтожения иранскими средствами противовоздушной обороны пассажирского авиалайнера "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном.Так, Хаменеи назвал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа клоуном, который лишь имитирует поддержку иранского народа, которому он воткнул в спину "ядовитый кинжал".По его словам, количество людей на похоронах Сулеймани свидетельствуют, что иранский народ поддерживает свою страну. Он также назвал ликвидацию генерала КСИР "трусливым убийством самого эффективного командира" в боях против террористической организации ISIS.Кроме того, Хаменеи также назвал падение самолета "горькой трагедией", которая опечалила как самих иранцев, так и их врагов. Аятолла подчеркнул, что западные страны слишком слабы, чтобы "поставить иранцев на колени", тогда как Тегерану хватит мощи, чтобы влепить Штатам мощную оплеуху.В завершении своей речи верховный лидер Ирана заявил, что Тегеран готов к переговорам о денуклеаризации, но не собираются их вести с Вашингтоном.Отметим, Хаменеи занимает высшую должность в Иране еще с 1989 года и фактически единолично принимает все важные решения в стране.