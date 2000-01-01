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Хаменеи впервые за восемь лет выступит с проповедью | Фото:17.01 12:03   MIGnews.com

Хаменеи: Ирану хватит мощи на оплеуху Штатам

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые за восемь лет выступил в Тегеране с пятничной проповедью.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press.

На его выступление пришли посмотреть тысячи человек, которые периодически прерывали его речь возгласами "Аллах велик" и "Смерть Америке".

Причиной такого решения стало социальное напряжение в Иране, вызванное ликвидацией главаря бригады "Аль-Кудс", генерала "Корпуса стражей исламской революции" Касема Сулеймани в результате авиаудара Соединенных Штатов Америки.

Кроме того, по стране прокатилась волна народного гнева из-за случайного уничтожения иранскими средствами противовоздушной обороны пассажирского авиалайнера "Международных авиалиний Украины" в небе над Тегераном.

Так, Хаменеи назвал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа клоуном, который лишь имитирует поддержку иранского народа, которому он воткнул в спину "ядовитый кинжал".

По его словам, количество людей на похоронах Сулеймани свидетельствуют, что иранский народ поддерживает свою страну. Он также назвал ликвидацию генерала КСИР "трусливым убийством самого эффективного командира" в боях против террористической организации ISIS.

Кроме того, Хаменеи также назвал падение самолета "горькой трагедией", которая опечалила как самих иранцев, так и их врагов. Аятолла подчеркнул, что западные страны слишком слабы, чтобы "поставить иранцев на колени", тогда как Тегерану хватит мощи, чтобы влепить Штатам мощную оплеуху.

В завершении своей речи верховный лидер Ирана заявил, что Тегеран готов к переговорам о денуклеаризации, но не собираются их вести с Вашингтоном.

Отметим, Хаменеи занимает высшую должность в Иране еще с 1989 года и фактически единолично принимает все важные решения в стране.


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