17.01 16:15 MIGnews.com

В МИД РФ оценили значимость берлинской конференции по Ливии

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Конференция по Ливии в Берлине 19 января может стать успешной, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, необходимо продолжить координацию усилий ведущих игроков.Он подчеркнул, что при наличии политической воли со всех сторон, достижение той схемы договорённостей, которая прорабатывалась в Москве, возможна, пишет пресс-служба.По словам Рябкова, РФ, как и Турция, работает в этом направлении очень напряженно.Берлинская конференция с участием представителей РФ и Турции пройдет 19 января. Она состоится после межливийских переговоров в Москве.