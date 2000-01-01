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Франция отправит на Ближний Восток атомный авианосец | Фото:17.01 09:57   MIGnews.com

Франция отправит на Ближний Восток атомный авианосец

Военно-морские силы Франции направят свой флагман – атомный авианосец "Шарль де Голль" на Ближний Восток, где его авиакрыло примет участие в авиаударах по позициям исламистов в Ираке.

Корабль должен быть передислоцирован в зону своего боевого применения уже до конца текущего месяца, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед военнослужащими на базе ВВС близ Орлеана.

По его словам, авиакрыло "Шарль де Голля" поучаствует в военной операции "Шаммаль", которая продлится по апрель 2020 года. В ее рамках французские военные наносят авиаудары по позициям исламистских группировок на территории Ирака.

"После этого авианосец будет передислоцирован в зону Атлантического океана, а затем и в Северное море", - рассказал Макрон.


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