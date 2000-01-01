17.01 21:51 MIGnews.com
Депутат ШАС отказался от должности министра строительства
Депутат партии ШАС Ицхак Коэн отказался от должности министра жилищного строительства после того, как утверждение его назначения было отложено на неопределенное время.
Об этом вечером, 17 января, сообщило издание The Times of Israel
.
В частности, Нетаниягу на прошлой неделе назначил на этот пост заместителя министра финансов Ицхака Коэна после того, как был вынужден отказаться от министерских портфелей из-за обвинений в коррупции.
В свою очередь, решение БАГАЦа поставило под сомнение полномочия временного правительства по назначению министров.
Нетаниягу планировал предложить действующему министру жилстроя Ифате Шаше-Битон возглавить министерство благосостояния, а Коэну отдать портфель министра жилстроя.
Объясняя свой отказ, Коэн отметил, что не хотел бы становиться министром за счет увольнения Шаше-Битон.
По словам представителей партии, депутат от ШАС Мешулам Нахари будет назначен заместителем министра благосостояния с расширенными полномочиями.
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