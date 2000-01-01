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Зеленский потребовал установить причастных к прослушке 17.01 19:45   MIGnews.com

Зеленский потребовал имена причастных к прослушке премьера

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков в течение двух недель установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука с представителями Национального банка Украины.

В расширенном пресс-релизе, опубликованном Офисом президента, указано, что соответствующее задание Зеленский было поставлено в ходе встречи с представителями руководства Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, а также Управления государственной охраны.

Во время встречи Зеленский также поручил в рамках уголовного производства четко установить круг присутствовавших на переговорах лиц, а также выяснить обстоятельства, при которых они происходили.


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