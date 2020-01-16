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Лидер ЛДПР: при Мишустине Россия может совершить рывок 17.01 21:30   MIGnews.com

Лидер ЛДПР: при Мишустине Россия может совершить рывок

По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, новый премьер-министр страны Михаил Мишустин показал свою эффективность на посту главы Федеральной налоговой службы, такой опыт может позволить России совершить серьезный рывок в развитии.

"При хорошей налоговой системе государство быстрее получает доходы и эффективнее распределяет расходы. Если новый премьер по примеру ФНС оцифрует экономику и социалку, страна совершит серьезный рывок вперед", – пояснил Жириновский в Twitter.



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