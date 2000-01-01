17.01 10:20 MIGnews.com

Британия и Балканы блокировали принятие Парижской декларации

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Иерусалим вздохнул с облегчением, когда в понедельник на встрече 28 министров иностранных дел ЕС в Брюсселе отложили заявления о принятии резолюции 2334 Совета Безопасности ООН или декларации по итогам Парижской конференции.Совет Европейского Союза встретился для обсуждения вопроса о мирном процессе на Ближнем Востоке без вынесения каких-либо выводов. Израиль в последние дни работал над тем, чтобы предотвратить окончательное заявление о принятии антиизраильской резолюции или Парижской декларации.The Jerusalem Post стало известно, что Франция оказывала давление на ЕС в ходе встречи, чтобы принять Парижскую декларацию, но эти усилия были отвергнуты Великобританией и некоторыми балканскими государствами, заинтересованными в укреплении отношений с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, когда он вступит в должность в пятницу, 20 января.Министерство иностранных дел Великобритании дало это понять в воскресенье, 15 января, когда отказалось одобрить Парижскую декларацию."У нас есть определенные сомнения по поводу международной конференции, предназначенной для укрепления мира между сторонами, которые не связаны с ними - на самом деле, которая проходит против воли израильтян - и которая проходит всего за несколько дней до прихода к власти нового американского президента, когда США будут основным гарантом любого соглашения", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел.Парижская декларация вновь подтверждает поддержку "решению о двух государствах", и призывает к прекращению насилия и "продолжающейся деятельности по строительству поселений". Декларация также призывает обе стороны "воздерживаться от односторонних шагов, которые предопределяют исход переговоров".Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини заявила на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел, что министры "решительно подтвердили нашу консолидированную позицию по решению о двух государствах, а также о тенденциях, которые ставят под угрозу эту перспективу" , а именно "расширение поселений, насилие и подстрекательство к насилию, а также ситуация в секторе Газа".Федерика Могерини подчеркнула, что Парижская декларация "отражает полностью консолидированную позицию ЕС". Она добавила, что резолюция 2334 Совета Безопасности ООН "также отражает консолидированную позицию ЕС".Могерини отрицает, что англичане блокировали принятие Парижской декларации, заявив, что целью встречи является "неформальный обмен" мнениями по этим вопросам. Она сказала, что конференция в Париже была "полезной".