17.01 10:05 MIGnews.com

"Мандельблитт прикрывает главу правительства"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Депутат Кнессета Эйитан Кабель, инициатор “закона Исраэль Ха-Йом” атаковал юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.По мнению депутата, Мандельблитт намерено затягивает расследования в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Кабель заявил: “Мандельблитт ведет это расследование от одной попытки обелить к другой - потому что он не хочет вести его как следует, или потому то он не может, или потому что он чувствует слишком сильную преданность в отношении семейства Нетаниягу и его антуража”.