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`Мандельблитт прикрывает главу правительства` 17.01 10:05   MIGnews.com

"Мандельблитт прикрывает главу правительства"

Депутат Кнессета Эйитан Кабель, инициатор “закона Исраэль Ха-Йом” атаковал юридического советника правительства Авихая Мандельблитта.

По мнению депутата, Мандельблитт намерено затягивает расследования в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Кабель заявил: “Мандельблитт ведет это расследование от одной попытки обелить к другой - потому что он не хочет вести его как следует, или потому то он не может, или потому что он чувствует слишком сильную преданность в отношении семейства Нетаниягу и его антуража”.
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