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Допрос президента Южной Кореи пройдет в начале февраля 17.01 09:29   MIGnews.com

Допрос президента Южной Кореи пройдет в начале февраля

Офис специального прокурора Южной Кореи заявил во вторник, 17 января, что планирует допросить президента Пак Кын Хе в начале февраля в расследовании коррупционного скандала, в результате которого парламент в прошлом месяце проголосовал за ее импичмент.

Обвинение ожидает, что Пак Кын Хе согласиться на допрос, но еще предстоит обсудить детали с ее офисом, как сообщил Ли Кю Чул, представитель специального прокурора, на регулярном брифинге.

Как президент, Пак Кын Хе обладает иммунитетом от судебного преследования, но ранее она сказала, что намерена согласиться на допрос специального прокурора.

Президент Южной Кореи отрицает какие-либо нарушения со своей стороны.

Конституционный суд примет решение, следует ли поддержать или отменить решение парламента объявить импичмент Пак Кын Хе.
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