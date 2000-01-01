17.01 15:42 MIGnews.com

СМИ: Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о высоком потенциале национальных разработок в области высоких технологий, подчеркнув, что к ним относится, в частности, популярный мессенджер Viber, сообщает БелТА."Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, к примеру, как приложение Viber", – сказал Лукашенко, выступая в Каире на открытии белорусско-египетского делового форума.Viber принадлежит международной компании Viber Media, чей главный офис находится в Люксембурге. Пункты разработки приложения расположены в белорусских Минске и Бресте, а также в Израиле.