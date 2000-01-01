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Астана готова к переговорам по Сирии | Фото: Thinkstock17.01 10:47   MIGnews.com

Астана готова к переговорам по Сирии

Казахстан полностью готов провести переговоры по Сирии в своей столице, Астане, 23 января, как сообщает РИА России во вторник, 17 января, со ссылкой на министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова.

Россия, самый мощный союзник президента Сирии Башара Асада, настаивала на мирных переговорах в Астане после того, как силы Асада одержали крупную победу на востоке Алеппо.

Переговоры в Астане пройдут также при поддержке со стороны Турции. Соединенные Штаты, усилия которых по запуску мирных переговоров в прошлом году не увенчались успехом, не были непосредственно вовлечены в организацию последних переговоров в Астане.
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