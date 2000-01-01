18.01 01:20 MIGnews.com

В России запретили импорт оборонной продукции

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В России запретили импорт товаров для нужд обороны, за исключением продукции, не имеющей отечественных аналогов. Решение принято на уровне правительства РФ.Как уточняет Интерфакс, согласно постановлению, запрет установлен на допуск товаров, происходящих из иностранных государств (за исключением товаров, согласно соответствующему перечню происходящих из государств-членов Евразийского экономического союза), работ (услуг), выполняемых иностранными лицами (за исключением лиц государств-членов Евразийского экономического союза), для закупок товаров и осуществления работ для нужд обороны страны и безопасности государства.Кроме того, запрет распространяется на допуск товаров из иностранных государств для нужд обороны и безопасности государства, за исключением случаев, когда производство таких товаров отсутствует на территории РФ.Перечень запрещенных товаров, происходящих из иностранных государств, опубликован в приложении к постановлению.Министерству промышленности и торговли РФ в срок не позднее второго квартала 2017 года поручено провести консультации с компетентными органами Евразийского экономического союза для определения механизма отнесения товаров к категории произведенных на территории Евразийского экономического союза, а также промышленной продукции, производство которой на территории этого объединения отсутствует.