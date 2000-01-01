17.01 08:27 MIGnews.com

Дональд Трамп: "Палестинцам дают так много"

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что последняя резолюция Совета Безопасности ООН по вопросу израильских поселений осложнила для него мирные переговоры на Ближнем Востоке, потому что "палестинцам дают так много".Бизнес-магнат сделал заявление в ходе интервью, в котором ему был задан вопрос, должна ли Великобритания ветировать резолюцию."Ну, у Великобритании может быть еще один шанс наложить вето, если то, что я слышу, - правда ", - сказал Трамп."Для меня проблема в том, что становится проблематичным с принятием резолюции вести переговоры, потому что палестинцам дают так много - даже если исполнение резолюции не является юридически обязательным, это психологически обязательно и это для меня становится гораздо сложнее вести переговоры. Вы понимаете это?", - заявил Дональд Трамп.Новоизбранный президент США подверг критике позицию уходящего президента Барака Обамы по резолюции, которая осудила Израиль за нарушение международного права."Я думаю, что это было ужасно", - ответил Трамп, ссылаясь на подход Обамы к голосованию, который также привлек ожесточенную критику со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. "Нужно было использовать право вето. Я думаю, что это было ужасно".70-летний Дональд Трамп также выразил скептицизм касательно возможности того, что США будут накладывать вето на любые резолюции Совета Безопасности выдвинутые против Израиля на этой неделе."Я думаю, что было бы здорово, если бы Британия использовала право вето, потому что я не уверен, что Соединенные Штаты собираются ветировать резолюции СБ ООН, поразительно", - подчеркнул Трамп.На вопрос о том, будет ли его администрация перемещать американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, новоизбранный президент не был так открыт. Дональд Трамп просто ответил, что он не хочет комментировать этот вопрос, добавив, что "мы увидим, что произойдет".Произраильский настрой Трампа также оказал влияние на государства через Атлантический океан, где правительство Великобритании, как сообщается, принято симпатии президента США во внимание при решении вопроса израильско-палестинского конфликта.По имеющимся данным, Великобритания не направила делегацию высокого уровня для участия в Парижской мирной конференции в воскресенье, 15 января, чтобы не огорчать новую администрацию США.На прошлой неделе британский министр иностранных дел Борис Джонсон уклонился от вопроса в парламенте о том, будет ли он присутствовать на конференции сам.Команда Трампа рассказала французским дипломатам, что она не одобряет конференции, в которых есть несправедливое давление на Израиль.