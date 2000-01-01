17.01 08:02 MIGnews.com

Олланд-Трампу: Мы не нуждаемся в советах

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В интервью британской газете избранный президент США Дональд Трамп заявил, что является большим поклонником Британии, похвалил ее жителей за Brexit и предсказал, что другие страны последуют примеру британцев.Трамп также заявил, что НАТО “устарело” поскольку не может защититься от террористических атак.Президент Франции Франсу Оллан счел, что Европа оскорблена подобными заявлениями и отреагировал на них: “Европа готова продолжать трансатлантическое сотрудничество, но оно должно основываться на общих интересах и ценностях. Нам не нужны советы чужаков, которые будут нам говорить, что надо делать. Этот альянс (НАТО) был создан ради того, чтобы усилить возможности коллективной защиты его членов. Он станет устаревшим только тогда, когда угрозы против него устареют”.