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flickr 17.01 09:19   MIGnews.com

CNN вспомнил резкие высказывания Трампа о России до выборов

Избранный президент США Дональд Трамп до участия в предвыборной гонке называл Россию "самой большой проблемой" Соединенных Штатов и выступал за санкции против Москвы. С таким утверждением выступил CNN, изучив серию интервью миллиардера, которые он дал в марте 2014 года.

В частности, как пишет издание, 3 марта Трамп выразил мнение, что США могли бы использовать экономические меры в ущерб России. "Есть много вещей, которые мы могли бы сделать России в плане экономики", – сказал тогда миллиардер.

Позднее, республиканец открыто выступил за введение санкций против России. "Мы определенно должны ввести санкции. И мы должны продемонстрировать силу",– заявил Трамп.

Более того, республиканец также поддержал мнение экс-кандидата в президенты США Митта Ромни о том, что Россия – геополитический враг номер один для Америки.

"Да, Митт был прав, когда сказал, что Россия – наша самая большая проблема, – приводит CNN слова Трампа.
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