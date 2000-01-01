17.01 09:19 MIGnews.com

CNN вспомнил резкие высказывания Трампа о России до выборов

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Избранный президент США Дональд Трамп до участия в предвыборной гонке называл Россию "самой большой проблемой" Соединенных Штатов и выступал за санкции против Москвы. С таким утверждением выступил CNN, изучив серию интервью миллиардера, которые он дал в марте 2014 года.В частности, как пишет издание, 3 марта Трамп выразил мнение, что США могли бы использовать экономические меры в ущерб России. "Есть много вещей, которые мы могли бы сделать России в плане экономики", – сказал тогда миллиардер.Позднее, республиканец открыто выступил за введение санкций против России. "Мы определенно должны ввести санкции. И мы должны продемонстрировать силу",– заявил Трамп.Более того, республиканец также поддержал мнение экс-кандидата в президенты США Митта Ромни о том, что Россия – геополитический враг номер один для Америки."Да, Митт был прав, когда сказал, что Россия – наша самая большая проблема, – приводит CNN слова Трампа.