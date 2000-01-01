17.01 07:46 MIGnews.com

Нетаниягу: "Израиль уже во многом шагнул в будущее"

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Из выступления премьер-министра Биньямина Нетаниягу на специальном пленарном заседании, посвященном памяти Шимона Переса:"Путь и мировоззрение Шимона Переса были сформированы под влиянием трех переходных моментов. Первым был переход от жизни в диаспоре к реализации сионистской мечты в Эрец Исраэль, вторым - переход от несамостоятельного ишува к национальному государству, независимому и суверенному, и третье - смена веков.Я помню, как Шимон под конец своего президентского срока мобилизовал все свои силы, чтобы обеспечить нам поддержку в операции "Литой свинец". Шимон осудил террористические группы, совершавшие военные преступления, как против нас, так и против своего собственного народа. В то же время Шимон, как обычно, не отчаивался достичь мира. Он делал ставку на умеренные элементы арабского мира, которым был чужд исламистский фанатизм, которые стремятся к сотрудничеству с Израилем. И это то, что на самом деле происходит в последние годы.В свой 90-ый день рождения Шимон Перес с удовлетворением сказал: "Когда я был ребенком, Израиль был больше мифом, чем реальностью. Израиль вырос из мечты, а сегодня он превосходит все мечты о себе". Шимон прекрасно понимал важность перехода в мир прогресса и технологий. Он отлично понимал огромный потенциал изобретательного народа, живущего здесь. Понимал силу инновационного потенциала, он назвал это нежеланием соглашаться с тем, что есть и постоянным изобретением новых вещей.Шимон, Израиль уже во многом шагнул в будущее. Так считают многие в мире: в Азии, в Африке, в Латинской Америке, на Западе. Израиль продолжает стремиться выше, достигать целей, реализовывать потенциал, претворять мечты в реальность. И по пути наверх, с каждым новым достижением, научно-техническим прорывом, дух Шимона будет и дальше стимулировать нас покорять одну вершину за другой.Дорогой Шимон, пусть память о тебе навсегда останется в сердце народа".