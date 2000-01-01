17.01 10:31 MIGnews.com

Ле Пен признает Крым российским в случае победы на выборах

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Лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на президентских выборах Франция официально признает Крым российской территорией."После референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", – сказала она.Напомним, ранее Ле Пен в интервью СМИ заявила, что воссоединение Крыма с Россией прошло на совершенно законных основаниях. За это высказывание лидер ультраправых подверглась резкой критике со стороны СБУ и МИД Украины.