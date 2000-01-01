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Будущий сельхозминистр США посетит поселения в марте 17.01 21:59   MIGnews.com

Советник Дональда Трампа посетит поселения в марте

Комиссар американского штата Техас по вопросам сельского хозяйства и близкий соратник избранного президента США Дональда Трампа Сид Миллер заявил, что через пару месяцев посетит израильские поселения, чтобы укрепить американо-израильские отношения.

Стоит отметить, что именно Миллер пригласил на инаугурационную церемонию Трампа главу регионального совета Самарии Йоси Дагана и именно его Трамп назначил своим советником по делам сельского хозяйства.

"Я с нетерпением жду, чтобы принять председателя Йоси Дагана на президентской инаугурации 20 января, где мы присягнем нашему президенту Дональду Трампу. Я также с нетерпением жду установления обмена между Техасом и Израилем, по которому я бы мог отправлять людей в Израиль, а Израиль отправлял бы людей в Техас. Совместно мы достигли самого лучшего для взаимообмена нашими знаниями и инновациями", - сказал Сид Миллер.

Он добавил, что в ближайшее время планирует посетить Израиль и совершить турне по еврейским общинам в Иудее и Самарии.

"Я с нетерпением жду встретиться с председателем Даганом во время своего визита в Израиль в марте, чтобы увидеть поселения и то, к чему в дальнейшем смогут привести наши отношения", - сказал он.
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